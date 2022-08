Paris Saint-Germain Statistik belegt: Lionel Messi ist der beste Vorlagengeber Europas

Lionel Messi (35) konnte in seiner ersten Spielzeit bei Paris Saint-Germain noch nicht gänzlich an seine starken Auftritte im Trikot des FC Barcelona anknüpfen. Allzu schlecht verlief die Premierensaison für den Argentinier jedoch nicht, wie eine interessante Statistik belegt.

Der Vizeweltmeister von 2014 kommt im Kalenderjahr 2022 auf insgesamt 12 Vorlagen in der Ligue 1. Diesen Wert kann kein anderer Akteur in Europas Top-5-Ligen vorweisen. Messi verpasste vier Begegnungen im Liga-Alltag, weil er unter anderem wegen einer Corona-Quarantäne und einer Grippe passen musste. Möglicherweise stünden jetzt ansonsten noch mehr Assists auf seinem Konto.

Im Sommer scheint sich der Südamerikaner noch höhere Ziele gesetzt zu haben. In der Ligue 1 hat Messi in den ersten drei Partien ebenso viele Tore erzielt. Zum Vergleich: In der gesamten letzten Saison kam er nur auf sechs Treffer.