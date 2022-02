Paris Saint-Germain : Lionel Messi: "Die Champions League ist kompliziert"

Paris Saint-Germain legte am Dienstagabend einen überzeugenden Auftritt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid auf den Rasen. Über den Gewinn der Königsklasse will Superstar Lionel Messi (34) aber noch nicht reden.

PSG beeindruckte mit einer starken Offensivleistung gegen Real Madrid und gewann durch eine sehenswerte Einzelaktion von Kylian Mbappe in der 4. Minute der Nachspielzeit verdient mit 1:0. Die Partie war zuvor als Standortbestimmung für beide Topclubs ausgemacht worden. Viele Fans und Experten sehen im Duell der beiden Giganten ein vorgezogenes Finale.

Paris Saint-Germain kann sich nicht vorwerfen lassen, im vergangenen Sommer nicht alles für den heiß ersehnten Erfolg in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb getan zu haben. Neben Lionel Messi kamen auch Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum und die Defensivkräfte Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes und Keeper Gianluigi Donnarumma neu in die Mannschaft.

Laut Messi müssen nicht nur die nominellen Abwehrspieler Defensivarbeit verrichten. "Die großen Mannschaften müssen in allen Bereichen gut sein. In der Abwehr und im Angriff", so der siebenfache Ballon d'Or-Sieger.

"Die Stürmer können sich nicht auf das Angreifen und die Verteidiger auf das Verteidigen beschränken. Wir müssen in allen Bereichen stark sein", so der 34-Jährige. Ob die Stärke des souveränen Ligue 1-Tabellenführers für den Einzug ins Viertelfinale reicht, klärt sich am 9. März, wenn das Achtelfinal-Rückspiel im Estadio Santiago Bernabeu steigt.