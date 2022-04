Lionel Messi empfiehlt PSG Supertalent aus seiner Heimat

Lionel Messi ist offenbar schwer angetan von Luka Romero, der in Argentinien bereits als derjenige junge Spieler gehandelt wird, der in einigen Jahr in die Fußstapfen von La Pulga treten könnte. Messi will seine jüngere Version offenbar zu Paris Saint-Germain lotsen.

Bei Lazio soll Romero langsam an den professionellen Fußball herangeführt werden, in der laufenden Saison stehen vier Kurzeinsätze in der Serie A zu Buche. In der Vergangenheit hatte sich Romero darüber aufgeregt, dass viele in ihm den neuen Messi sehen.

"Es ärgert mich, dass sie mich mit Messi vergleichen, weil es nur einen Messi gibt. Ich möchte mir im Fußball als Luka Romero einen Namen machen", sagte der Flügelstürmer, der in Mexiko geboren ist, spanische Wurzeln hat, aber sich für eine Karriere beim argentinischen Fußballverband entschieden hat.