Lionel Messi: Entourage verliert nach Gerüchten die Nerven

Lionel Messi ist mal wieder vieldiskutiert. Der Tross des Superstars versucht den teils wilden Spekulationen der vergangenen Tage in einem sich ziemlich erbost lesenden Statement den Schwung zu nehmen.

"Es ist seltsam, dass Nachrichten darüber kursieren, dass der Verein Leos Gehalt senken oder seinen Vertrag nicht verlängern wolle", teilt Messis Entourage gegenüber Le Parisien mit. "Wir wollen dieses Spielchen nicht mitmachen. Diese Art von Fake News ist weder für Leo noch für seine Beziehung zum Verein gut. Aber vielleicht ist es genau das, was einige Leute wollen."

Was war in dieser Woche nicht alles über Lionel Messi zu lesen. Da waren auf einer Seite die Mutmaßungen darüber, dass er Paris Saint-Germain im Sommer definitiv verlassen wird; die Äußerungen, die beim FC Barcelona über ihn getroffen wurden und das spektakuläre 400-Millionen-Angebot, das Messi aus Saudi-Arabien vorliegen soll.

"Wir werden keine öffentliche Erklärung abgeben, aber es ist nicht nur klar, dass Leo und der Verein verhandeln, sondern der Verein will, dass Leo bleibt", so das Team Messi über den laufenden Austausch. "Es ist daher seltsam, dass jemand der Presse etwas anderes verrät. Welches Interesse haben sie an einer Lüge? Es wäre gut, diejenigen zu fragen, die das tun."

