Lionel Messi erneuert PSG-Vorwürfe – und ist sehr enttäuscht

Seit seinem Wechsel in die USA hat Lionel Messi kein gutes Haar an PSG gelassen. Nun tritt der Superstar erneut gegen seinen Ex-Klub nach.

Im Gespräch mit ESPN zeigt sich Messi maßlos enttäuscht von PSG, weil er für seinen Weltmeistertitel mit Argentinien bei dem vergangenen Großereignis in Katar nicht von seinem ehemaligen Klub geehrt wurde.

Spielt jetzt für Inter Miami: Lionel Messi - Foto: YES Market Media / Shutterstock.com

Bereut Lionel Messi PSG-Wechsel?

Was aber natürlich noch lange kein Grund ist, Messi nicht für seine hervorragenden Darbietungen bei der vergangenen Weltmeisterschaft zu ehren. Immerhin war es auch der 36-Jährige, der am Ende zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde.

Auf die Frage, ob er lieber nicht nach Paris gewechselt wäre, antwortet Messi: "Es ist einfach so passiert. Es war nicht das, was ich erwartet hatte, aber ich sage immer, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen. Auch wenn es mir dort nicht gut ging, so wurde ich doch Weltmeister, während ich dort war."

Derweil sorgt sich Inter Miami um Messi, der beim 4:0 gegen den FC Toronto Superstar bereits nach 37 Minuten ausgewechselt werden musste. Man müsse nun vorsichtig sein, sagte Trainer Gerardo Martino.

Verwendete Quellen

ESPN