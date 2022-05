Ligue 1 Lionel Messi: Gerücht um Inter Miami "völlig falsch"

"Leo hat noch nicht über seine Zukunft entschieden. Und wenn Leo Messi in den letzten Stunden David Beckham begegnet ist, dann nur im Rahmen des Aufenthalts von PSG in Doha, wo der ehemalige englische Mittelfeldspieler eine Rolle als Botschafter für die nächste Weltmeisterschaft in Katar spielt."

Messi steckt in den finalen Zügen seiner Debütsaison bei Paris Saint-Germain, in der er auf 24 direkte Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen kommt. Messis Vertrag an der Seine ist bis 2023 datiert und beinhaltet eine Option auf eine weitere Saison.