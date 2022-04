Gianluigi Donnarumma: "Lionel Messi ist nach wie vor der Beste der Welt"

Die erste Saison von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain verlief nicht nach Plan. In der Euphorie des zehnten Meistertitels schlägt Gianluigi Donnarumma ernste Töne gegen die Kritiker des Superstars an.

Lionel Messi und Gianluigi Donnarumma feierten durch ein schnödes 1:1 gegen den RC Lens am vergangenen Wochenende ihren ersten Meistertitel mit Paris Saint-Germain. Den hohen Erwartungen ist Messi in seiner Debütsaison an der Seine nicht komplett gerecht geworden, und ist dafür mehrfach vom eigenen Publikum ausgepfiffen worden.

Donnarumma springt Messi im Rahmen der Feierlichkeiten zur Seite: "Leo Messi ist nach wie vor der Beste der Welt. Er ist ein toller Kerl und sehr wichtig für uns. Neben ihm sind alle, die auf dem Platz stehen, Meister. Wir haben eine großartige Mannschaft und müssen jetzt nur noch versuchen, die Meisterschaft auf die beste Art und Weise zu beenden."