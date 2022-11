Entscheidung naht: Lionel Messi hat 3 Zukunftsoptionen

Lionel Messi (34) darf ab Januar mit anderen Teams verhandeln, weil sein Vertrag bei Paris Saint-Germain im kommenden Sommer ausläuft. Die europäischen Topklubs könnten dann jedoch schon in die Röhre schauen, wenn es nach dem Sportdirektor von Inter Miami geht.

Für den Angreifer kommen wohl nur drei Optionen für den Sommer 2023 infrage. Neben der Vertragsverlängerung in Paris und dem MLS-Transfer nimmt eine Rückkehr zum FC Barcelona viel Raum in Messis Gedanken ein.

Angeblich laufen bereits konkrete Gespräche zwischen Lionel Messis Vater Jorge und den Brüdern Jorge und Jose Mas, die neben David Beckham Miteigentümer von Inter Miami sind, über eine Zusammenarbeit. Die Zuversicht auf eine Verpflichtung des Argentiniers wächst im sonnigen Florida dem Vernehmen nach zunehmend. Nach der WM in Katar sollen die Verhandlungen finalisiert werden.

Der Nationalspieler verließ die Katalanen im August 2021, weil der Klub das üppige Gehalt seines Superstars nicht länger bezahlen konnte. Seitdem sprachen die Verantwortlichen mehrfach über eine mögliche Rückholaktion. Konkrete Gespräche gab es zwischen Barça-Präsident Joan Laporta und Messis Lager übereinstimmenden spanischen Medienberichten zufolge aber noch nicht.

Lewandowski würde Messi gerne an seiner Seite haben

Robert Lewandowski würde indes gerne mit Messi zusammenspielen. "Als Stürmer würde ich es lieben mit Messi zu spielen, gar keine Frage", erklärte der polnische Nationalstürmer in einem Interview. "Aber ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird."

Bei der Weltmeisterschaft in Katar wird Lewandowski Messi aber zunächst als Gegenspieler erleben. Polen und Argentinien treffen in der Vorrunde aufeinander. Die Albiceleste hat der Barça-Stürmer als Titelkandidat auf dem Zettel: "Ich denke, dass Argentinien mit Messi einer der Favoriten auf den Titel ist. Sie haben seit 30 Spielen nicht verloren. Sie spielen gut und man sieht, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind."