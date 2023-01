Lionel Messi: Neuer Lockruf aus der Wüste

"Ich will nicht verheimlichen, dass der saudische Vebrand ihn eines Tages gerne in der Liga sehen würde", sagt Ibrahim Alkassim, seines Zeichens Generalsekretär des Verbands, laut dem Pay-TV Senders Sky.

Cristiano Ronaldo wird nach seiner Unterschrift beim Al Nassr FC dem Vernehmen nach mit einer Jahresgage von 200 Millionen Euro entlohnt, Lionel Messi wird Medienberichten zufolge von Nassrs Rivale Al-Hilal sogar noch mehr geboten (300 Mio. pro Jahr).

Messi ist Stand heute in fünf Monaten ablösefrei zu haben. Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft am 30. Juni aus. Der Hauptstadtklub bemüht sich sehr um eine Verlängerung, nach Informationen des spanischen Sportjournalisten Gerard Romero will La Pulga aktuell aber nicht unterschreiben.