Paris Saint-Germain : Lionel Messi: PSG fädelte Transfer in nur 3 Tagen ein

Paris Saint-Germain und Lionel Messi – das hat offenbar von Beginn an gepasst. Einen Verhandlungsmarathon mussten die involvierten Parteien daher nicht bestreiten.

Nachdem Lionel Messi überraschend zur Kenntnis nehmen musste, dass er den FC Barcelona nach über zwei Dekaden verlassen muss, wurden in den Sondierungen mit Paris Saint-Germain offenbar sehr schnell Erfolge erzielt.

"Wir hatten den Transfer von Messi in drei Tagen erledigt. Sogar Messi hatte geglaubt, in Barcelona zu bleiben", sagt PSG-Sportdirektor Leonardo gegenüber dem französischen Europe 1. Diskussionen über Messis bisher erreichtes Leistungsniveau will Leonardo derweil gar nicht erst aufkommen lassen.