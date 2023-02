Lionel Messi: PSG-Planer gibt neuesten Stand zur Verlängerung durch

"Im Moment sind wir in Gesprächen", erklärt der strategische Berater gegenüber Telefoot. "Ich würde ihn gerne in diesem Projekt haben, das kann ich nicht verbergen. Ich würde mich freuen, wenn er bei uns bleibt. Aber wir diskutieren im Moment, um dieses Ziel zu erreichen, Lionel Messi zu behalten."

Für Paris Saint-Germain gibt es in den aktuellen Prozessen weiterhin keine Zweifel daran, dass Lionel Messi seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern soll. So trägt es auch Mitentscheider Luis Campos vor.

In den nächsten zwei bis drei Wochen will PSG Messis Zukunft klären. Im Moment wird an der Seine davon ausgegangen, dass der 35-Jährige seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzt.

Verwendete Quellen: Telefoot