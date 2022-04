Lionel Messi schreibt mal wieder Geschichte

Das spektakuläre 6:1 beim abstiegsbedrohten Clermont Foot bringt einige Statistiken mit sich, die es zu erwähnen gäbe. Obwohl Neymar und Kylian Mbappe beide einen Dreierpack schnürten, sollen die erneuten Heldentaten von Lionel Messi nicht unerwähnt bleiben.

La Pulga bereitete am Samstagabend drei Tore vor und ging damit in die Geschichte der Ligue 1 ein. Messi ist der erste Spieler, dem es in der erstklassigen französischen Liga gelungen ist, zweimal in einer Saison drei Tore vorzubereiten.

Mehr zum Thema

"Wir werden immer besser und besser", schwärmte Neymar vom unaufhaltsamen Pariser Angriffsdreieck. "Alle drei von uns sind bei 100 Prozent, aber erst am Ende der Saison. Es ist schade für uns, aber wir werden uns das holen, was in der Liga noch für uns drin ist."