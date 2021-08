Paris Saint-Germain : Lionel Messi: Seine ersten Worte als PSG-Spieler

Seit Dienstagabend ist es offiziell: Lionel Messi (34) ist Spieler von Paris Saint-Germain. Der sechsfache Weltfußballer unterschreibt bis 2023 in der französischen Hauptstadt. Das sind seine ersten Worte.

"Ich bin heiß darauf, in Paris ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen", diktierte der Argentinier dem Fragensteller in einem Interview für die PSG-Webseite in die Notizbücher. Er könne es kaum erwarten, "den Rasen des Parc des Princes zu betreten."

Messi gewann mit Barcelona seit seinem Debüt vor 16 Jahren 35 Titel. Darunter viermal die Champions League. PSG strebt seit dem Einstieg von Qatar Sport Investment (QSI) 2011 nach der Krone in der Königsklasse – und teilt damit Messis Ehrgeiz.

"Der Verein und seine Vision harmonieren perfekt mit meinen Ambitionen", betont der Rekordtorschütze der Primera Division. "Ich weiß, wie talentiert die Spieler und das Personal hier sind. Ich bin fest entschlossen, gemeinsam mit ihnen etwas Großartiges für den Club und die Fans aufzubauen."