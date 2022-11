Lionel Messi: So ist sein Verhältnis zu PSG-Coach Galtier

Lionel Messi versteht sich Medienberichten zufolge hervorragend mit Christophe Galtier - Foto: / Getty Images

Lionel Messi wusste in seiner ersten Spielzeit bei Paris Saint-Germain durchaus überzeugen, von der Extraklasse früherer Jahre war der Argentinier allerdings weit entfernt. In der Spielzeit 2022/2023 präsentiert sich Messi bisher in Topform - womöglich auch, weil sein Verhältnis zum Trainer der Franzosen so gut ist.

Die L'Equipe hat in Erfahrung gebracht, dass es zwischen Christophe Galtier und Lionel Messi passt. Der Cheftrainer sei überaus beeindruckt vom taktischen Verständnis des siebenmaligen Weltfußballers. Offenbar kommen der Übungsleiter und der Ex-Barça-Stürmer bestens miteinander aus. Galtier verstehe Messi, ohne dass man miteinander Worte wechseln müsse, so die französische Sporttageszeitung. Messi wird bei PSG immer besser Nach seinem unfreiwilligen Abschied aus Barcelona im Sommer 2021 hatte Messi mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen, in seiner ersten Saison in der französischen Hauptstadt steuerte La Pulga in 34 Pflichtspielen elf Tore und 15 Vorlagen bei – eigentlich eine ordentliche Quote, für Messi-Verhältnisse aber alles andere als überragend. In seiner zweiten Saison im Prinzenpark weist Messis Bilanz nach wettbewerbsübergreifend 18 Spielen bereits 26 Scorerpunkte (zwölf Tore, 14 Vorlagen) auf.

Leo Messi spielt seit dem Sommer 2021 für PSG - Foto: A.Taoualit / Shutterstock.com

Dass er in Paris immer besser zurecht kommt, bestätigte Messi unlängst in einem Interview. "Die Vorbereitung in diesem Sommer war für mich von grundlegender Bedeutung, um anders zu starten. Ich bin mit einer anderen Einstellung, einer anderen Mentalität und viel Motivation angekommen", so der 35-Jährige. Messi-Partnerschaft mit PUBG Mobile Ob Messis Freizeitgestaltung sich mittlerweile anders gestaltet, ist Spekulationssache. Offenbar ist der Nationalspieler häufig im Videogame PlayerUnknown's Battlegrounds unterwegs. Zumindest verkündet PUBG Mobile ein Zusammenarbeit mit Messi. "Die Partnerschaft bringt für eine limitierte Zeit eine einzigartige Kollektion an Ingame-Outfits und anderen Gegenständen ins Spiel", heißt es in der Mitteilung der Kooperation. "Videospiele waren schon immer ein großer Teil meines Lebens", betont Messi selbst. " Ich finde sie gut zum Entspannen und Spaß haben, wenn ich nicht trainiere." Verwendete Quellen: L'Equipe