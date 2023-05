Lionel Messi fliegt raus! PSG greift nach ungenehmigtem Wüstentrip durch

Ein von PSG nicht genehmigter Kurzurlaub in Saudi-Arabien sorgt rund um Lionel Messi mal wieder für Aufruhr. Der Verein zieht nun offenbar Konsequenzen und suspendiert den Superstar.

Lionel Messi wird für seine Reise nach Saudi-Arabien von Paris Saint-Germain bestraft. Nach Informationen von RMC Sport hat PSG am Dienstagabend die Entscheidung getroffen, den Superstar ab sofort für zwei Wochen zu suspendieren.

Tritt die Strafe tatsächlich in Kraft, würde Messi die beiden Meisterschaftsspiele in Troyes und gegen Ajaccio verpassen. PSG soll sämtliche Varianten in Betracht gezogen haben. Dass Messi den Trip überhaupt angetreten hat, wird intern als schwerer Fehler bezeichnet.

Nur wenige Stunden nach der 1:3-Niederlage gegen Lorient brach Messi zu einem Kurztrip nach Saudi-Arabien auf. Nicht genehmigt, um genau zu sein. Gemäß L'Equipe waren Christophe Galtier und Luis Campos gegen Messis Reise.