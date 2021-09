Paris Saint-Germain : Erster PSG-Eklat: Lionel Messi verweigert Handschlag!

So wirklich verstehen wollte Lionel Messi nicht, dass er den Rasen vorzeitig verlassen musste. Entsprechend emotional reagierte der Superstar in der 76. Minute, also der Minute, als er durch Rechtsverteidiger Achraf Hakimi ersetzt worden war.

Messi war mächtig sauer und verweigerte PSG-Trainer Mauricio Pochettino sogar den Handschlag. Die Situation sorgte nicht nur in Frankreich für großen Aufruhr. Ist es etwa schon zu Bruch zwischen den beiden Protagonisten gekommen? Pochettino versuchte im Anschluss den Eklat klein zu halten.