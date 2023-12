Luis Enrique adelt Mbappe und verteidigt Ousmane Dembele

Nach einem holprigen Start in die Saison hat PSG inzwischen zumindest in der Ligue 1 seine Form gefunden. Der Klub aus der Hauptstadt rangiert inzwischen nach 14 Spieltagen mit 33 Punkten auf Platz eins, vier Zähler vor dem ersten Verfolger OGC Nizza. Luis Enrique zeigte sich nach der Partie sehr angetan von der Leistung seiner Spieler, teilte jedoch wie so oft einige Einschätzungen der anwesenden Journalisten nicht.

Luis Enrique sieht keine Probleme bei der Chancenverwertung

"Wenn wir ein Abschlussproblem haben, was haben dann die anderen? Eine Mannschaft, die drei Tore pro Spiel erzielt, die zehn Chancen gegen Newcastle herausspielt", entgegnete Luis Enrique irritiert auf die Frage, ob die Mannschaft ein Problem bei der Chancenverwertung habe. "Es ist ein Spiel. Manchmal trifft man und manchmal nicht." Fußball sei eben ein "Fehlerspiel", so der Spanier weiter.

Kein Nachteil durch Abhängigkeit von Mbappe

Ein verblüffendes Detail macht sich derweil bei einem Blick auf die Torschützen des amtierenden französischen Meisters breit: Kylian Mbappe führt die PSG-Torjägerliste mit 17 Toren an, auf Platz zwei folgen dann abgeschlagen mehrere Spieler mit gerade einmal vier Treffern.

Kylian Mbappe ist der mit Abstand treffsicherste Stürmer von PSG - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Angesprochen auf die Abhängigkeit von Mbappe antwortete Luis Enrique: "Ich hätte gerne drei Stürmer wie Mbappe." Aber das sei nun mal nicht möglich. "Letztes Jahr haben sich noch drei Weltstars (Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar), die Tore aufgeteilt." Aber auch in diesem Jahr hätten schon viele weitere Spieler getroffen, konkludierte der ehemalige Barça-Coach.

Dembele als Offensivgestalter

Der spanische Übungsleiter stellte sich anschließend auch schützend vor seine Offensivspieler Bradley Barcola (21) und Ousmane Dembele (26): "Das Problem ist, wie Sie richtig sagen, dass wir nur auf die Statistiken schauen. Dembele ist ein Spieler, der mindestens 70 Prozent der Chancen, die zu einem Tor führten, kreiert hat." Der 53-Jährige würde sich zwar wünschen, dass der ehemalige Dortmunder mehr Tore schieße, aber Statistiken würden ihn nicht interessieren.

Barcola und der Jordan-Vergleich

Zu Neuzugang Barcola, der weiterhin auf seinen ersten Treffer im PSG-Trikot wartet, sagte Enrique hingegen: "Jeder Spieler von PSG wird Kritik einstecken müssen", erklärte der Spanier unbeeindruckt. Er habe die Fähigkeit, Überzahlen zu erzeugen und es sei ein Teil des Lernprozesses, so der Triple-Sieger von 2015 weiter.

Anschließend verglich er die Situation noch mit Basketball-Legende Michael Jordan: "Neulich habe ich ein Video von Michael Jordan gesehen, in dem er sagte, dass er in seiner Karriere 9000 Würfe verfehlt hat. Also Glückwunsch an Barcola, es ist wunderbar, ihn in der Mannschaft zu haben."

Ousmane Dembele hat bei PSG noch keine Bäume ausgerissen - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Verfechter des Ballbesitzes

Luis Enrique untermauerte auf der Pressekonferenz auch an seiner balldominanten Spielweise festhalten zu wollen: "Ich starte mit der Annahme, dass ich, wenn ich dominant bin, die Chance habe, das Spiel zu gewinnen, ohne dem Gegner Torchancen zu gewähren. Als Trainer würde ich am liebsten nur in der gegnerischen Hälfte spielen und dafür sorgen, dass der Gegner keine einzige Torchance bekommt."

Kolo Muani und Ramos im Kampf um die Neun

Auch zu seinen neuen Mittelstürmern Randal Kolo Muani (24) und Goncalo Ramos (22) wurde der PSG-Trainer befragt. "Vielleicht fällt es Kolo leichter, auf der Seite zu spielen. Goncalo ist eher ein Strafraumspieler. Es sind zwei Spieler mit viel Arbeitsvermögen", analysierte Luis Enrique die beiden Neuzugänge, die sich aktuell beim französischen Meister noch schwertun. Der PSG-Trainer zeigte sich dennoch zufrieden und gestand, dass man ihnen in bestimmten Spielphasen mehr helfen müsse.

Weitere Neuzugänge nicht ausgeschlossen

Abschließend schloss Enrique, wenngleich er keinen Informationen preisgeben wollte, weitere Neuzugänge im Winter nicht aus: "Die sportliche Führung und der Trainerstab müssen immer die Verbesserung der Mannschaft im Kopf haben." Man werde schauen, ob es Möglichkeiten gibt, dies zu tun, so Enrique, der aber zeitgleich beteuerte, mit seinem Kader zufrieden zu sein.

Verwendete Quellen

l'equipe