Luis Enrique stimmt Lobeshymne auf PSG-Talent Warren Zaire-Emery an

Warren Zaire-Emery (17) ist unter Luis Enrique (53) unumstrittener Stammspieler. Wie wichtig der Youngster für den PSG-Trainer ist, machte er am Donnerstag deutlich und kam gar nicht aus dem Schwärmen heraus.

Damit spielte der Trainer des Hauptstadtklubs auf die bisherige Nicht-Nominierung von Emery im Kader der französischen A-Nationalmannschaft an. Allerdings durchlief der 17-Jährige sämtliche U-Mannschaften der Equipe Tricolore, somit dürfte eine Berufung in den A-Kader nur noch eine Frage der Zeit sein.

"Ich denke, wenn ich Trainer der spanischen Mannschaft wäre, würde ich jedes Mal Warren nominieren", begann Luis Enrique am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem PSG-Spiel gegen Montpellier (Freitag, 21 Uhr/DAZN). "Aber ich bin nicht der französische oder spanische Trainer, daher kann ich nicht die Meinung des französischen Trainers abgeben. Aber jeder kann sehen, was los ist."

Luis Enrique war die Freude über seinen Schützling regelrecht anzusehen. Als der Spanier auf seinen Schützling Warren Zaire-Emery angesprochen wurde, kam er nicht mehr aus dem Staunen heraus – und stimmte eine Lobeshymne auf den Youngster an.

Enrique dankte angesprochen auf Emery auch seinem Vorgänger bei PSG: "Ich habe ihn nicht entdeckt, sondern Christophe Galtier. Ein Spieler mit diesem Profil ... Ich habe ihn letztes Jahr spielen sehen, ich habe gesehen, wie er auf der Außenbahn spielte. Ich sehe ihn überall gut spielen, egal wo man ihn hinstellt", schwärmte der spanische Trainer.

Emery "ein Vorbild für alle Spieler, die Profis werden wollen"

"Er ist vorbildlich und unglaublich und ich kann ihm nur für das danken, was er tut, und ich danke PSG dafür, dass sie uns Spieler dieser Qualität zur Verfügung gestellt haben." Zudem sei der Mittelfeldspieler "ein Vorbild für alle Spieler, die Profis werden wollen."

Emery zählt unter Enrique zu den wichtigsten Spielern, kommt in der laufenden Saison bisher auf zwölf Einsätze, in denen ihm fünf Torbeteiligungen gelungen sind. Sein Profi-Debüt für seinen Jugendklub gab er am ersten Spieltag der vergangenen Spielzeit. Der Youngster soll unter anderem das Interesse des FC Bayern geweckt haben.

