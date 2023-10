Luis Enrique wettert: "Du bist der negativste Typ in der Geschichte des Weltfußballs"

Nach der Klatsche gegen Newcastle in der Champions League konnte sich PSG in der Ligue 1 gegen Rennes mit einem Auswärtssieg ein bisschen Frust von der Seele spielen. Luis Enrique (53), der aufgrund der vielen Kritiken, die er in den ersten Monaten als PSG-Trainer einstecken musste, nicht gerade das beste Verhältnis zur französischen Medienlandschaft hat, geriet im Anschluss an die Partie dennoch mit einem TV-Reporter aneinander.