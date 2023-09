Was Luis Enrique an Kylian Mbappe am meisten überrascht hat - Rückendeckung für Ousmane Dembele

Der von Barça gekommene Flügelstürmer erspielte sich zwar eine Großchance, vergab dieser aber kläglich. Dembele schoss die Kugel weit über den Kasten von Keeper Gregor Kobel. In der Ligue 1 wartet der schnelle Flügelangreifer ebenfalls noch auf ein Erfolgserlebnis. In vier Liga-Partien für seinen neuen Klub hat der 26-Jährige bisher weder eine Vorlage, noch einen eigenen Treffer zustande gebracht.

Paris Saint-Germain gewann jüngst seinen Auftakt in der Champions League gegen Borussia Dortmund der Treffer von Kylian Mbappe (49., Elfmeter) und Achraf Hakimi (58.) mit 2:0 im Prinzenpark. Einmal mehr nicht in die Torschützenliste eintragen konnte sich Ousmane Dembele.

"Was mich am meisten überrascht hat, ist nicht seine körperliche oder technische Qualität, sondern seine menschlichen Qualitäten", schwärmt der ehemalige spanische Nationaltrainer. Es sei eine große Freude, einen "Anführer" wie Mbappe im Kader zu haben: "Er ist so positiv, immer mit erhobenem Kopf, das ist sehr, sehr wichtig für ein Team."

Kracher gegen Olympique Marseille steht an

Nachdem der Start in der Champions League geglückt ist, soll am kommenden Wochenende auch in der Liga wieder gewonnen werden. Am Sonntag (20:45 Uhr) empfangen die Hauptstädter im französischen Klassiker Olympique Marseille im Prinzenpark. Nach der Heimniederlage gegen OGC Nizza am vergangenen Freitag wollen Kylian Mbappe und Co. Wiedergutmachung betreiben.

