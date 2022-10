"Heulsuse": Neymar kassiert Kritik von Weltstar

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Marco van Basten knöpft sich Neymar vor. Einmal ins Reden gekommen, ist der frühere Weltklassefußballer in seiner Tirade kaum zu bremsen.

Marco van Basten lässt kein gutes Wort an Neymar. Der ehemalige Spieler von Ajax Amsterdam und des AC Mailand ist bei Ziggo Sport kaum zu stoppen, als er auf den heutigen Superstar angesprochen wird. Van Basten wirft Neymar häufige Theatralik vor, die sich auf andere Spieler übertragt.

Neymar sei der Initiator dieses ungebührlichen Verhaltens, was zur Folge habe, dass auch andere Spieler nicht korrekte Dinge tun werden, meint van Basten: "Er fordert ständig, er ist wirklich eine Heulsuse. Weil er auch handelt und dann sehr hart agiert. In der einen Sekunde foult er jemanden und in der nächsten Sekunde spielt er wieder das Opfer. Das ist wirklich ärgerlich."

Beispiele für van Bastens Umschreibungen gibt es viele. Dem Europameister von 1988 war es immerhin noch ein Anliegen klarzustellen, dass er aus fußballerischer Sicht höchsten Respekt vor Neymar hat, den er als guten Spieler bezeichnet.