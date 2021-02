Paris Saint-Germain : Marco Verratti: Flirt mit Barça bedeutete das Aus für seinen Berater

Bevor Neymar 2017 für die horrende Ablösesumme von 222 Millionen Euro von Barça zu Paris Saint-Germain wechselte, klopften die Katalanen wegen PSG-Star Marco Verratti an.

Der italienische Nationalspieler war wechselwillig, wie nun sein Ex-Berater verrät. "Nachdem mich Barça kontaktiert hatte, fragte ich Marco, was ich tun soll. Er sagte mir, ich solle mit ihnen sprechen", erklärte Donato Di Campli laut MARCA in der L'EQUIPE.

Paris Saint-Germain sei damals noch nicht so stark wie heute gewesen, so der Spielervermittler: "Ich fragte ihn: 'Gehen wir oder bleiben wir?' Und er antwortete mir: "Okay, wir werden eine neue Erfahrung machen.'"