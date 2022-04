Marco Verratti geht auf Konfronationskurs mit PSG-Fans

Paris Saint-Germain ist zum zehnten Mal Französischer Meister – und keinen interessiert es so wirklich. Die eigenen Fans haben längst das Stadion verlassen, als aus dem 1:1 gegen den RC Lens der Titel resultierte. Marco Verratti kann das Fernbleiben des eigenen Anhangs nicht nachvollziehen.

Als im Prinzenpark der Schlusspfiff ertönte, herrschte eine beklemmende Atmosphäre. Die Ultras von Paris Saint-Germain hatten das Stadion längst verlassen, die Mannschaft musste nach dem 1:1 gegen den RC Lens und dem damit verbundenen zehnten Meistertitel in der Vereinsgeschichte nahezu unter sich feiern.

Verratti spricht freilich das vorzeitige Ausscheiden in der Champions League gegen den spanischen Rekordmeister an, das bei den Fans unter anderem dazu geführt hat, Protest einzulegen. Zum fünften Mal in sechs Jahren war für PSG im Achtelfinale der Königsklasse Schluss. Die Botschaft des frustrierten Anhangs richtet sich außerdem gegen die Klubführung sowie die Transferstrategie.