Paris Saint-Germain : Marco Verratti: Zwangspause länger als befürchtet

Schlechte Nachrichten für Marco Verratti: Der italienische Nationalspieler in Diensten von Paris Saint-Germain verpasst die restlichen Saisonspiele verletzungsbedingt. Selbst die Europameisterschaft ist für den Mittelfeldakteur in Gefahr.

Verratti hatte sich im Mannschaftstraining am vergangenen Donnerstag eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen. Die erste Ausfall-Diagnose lautete: Drei Wochen Pause.

Doch wie SKY ITALIA nun berichtet, haben die jüngsten medizinischen Checks ergeben, dass Verratti vier bis sechs Wochen zuschauen muss.

Damit ist sogar die EM-Teilnahme für den Nationalspieler in Gefahr. Die Squadra Azzurra von Nationaltrainer Roberto Mancini startet am 11. Juni mit dem Duell gegen die Türkei in das Turnier.