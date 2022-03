Paris Saint-Germain : Mauricio Pochettino: PSG käme eine Trennung teuer zu stehen

Die sportliche Fehlentwicklung bei Paris Saint-Germain könnte nach dieser Saison die Trennung von Mauricio Pochettino zur Folge haben. Was Manchester United freut, würde den Pariser Geldspeicher belasten.

Nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League sowie dem in der Meisterschaft abermals blamablen Auftritt gegen den AS Monaco (0:3) mehren sich erneut die Gerüchte, nach denen Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino zum Ende der Saison von seinen Traineraufgaben freistellen wird.

Dieses Szenario wäre mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Nach Informationen der L'Equipe müsste PSG Pochettino bei einer vorzeitigen Beendigung des noch bis 2023 ausgelegten Arbeitsverhältnisses eine Entschädigung von satten 15 Millionen Euro zahlen. Zudem müssten Pochettinos im Hintergrund arbeitende Assistenten ebenfalls entschädigt werden.

