Paris Saint-Germain : Mauricio Pochettino über Lionel Messi: "Er will weiter arbeiten"

Der Auswärtssieg durch den Doppelpack von Kylian Mbappe bei Stade Reims (2:0) geriet am Ende fast zur Nebensache. Grund hierfür war das Debüt von Superstar Lionel Messi, der knapp eine halbe Stunde erstmals mit seinen neuen Kollegen in einem Pflichtspiel auflaufen durfte.

Das erstmalige Auftreten seines Landsmanns Messi im Pariser Spieloutfit war natürlich ebenfalls Thema. "Er war zufrieden mit der Mannschaft und hat sich gefreut, mit seinen Mannschaftskameraden zu spielen", so Pochettino. "Er will weiter arbeiten und ich bin sicher, dass wir bald noch besser sein werden."

Messi war zunächst geschont worden, weil er nach seinem Sonderurlaub infolge der Copa America Trainingsrückstand aufzuholen hatte. Zeit zum Regenerieren hat der 34-Jährige jedenfalls nicht.

Während der Länderspielperiode trifft Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation an diesem Freitag zunächst in San Cristobal auf Venezuela. Im Anschluss folgt die Partie in Brasilien (5. September) und zu Hause gegen Bolivien (10. September).