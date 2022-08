Ligue 1 Mauricio Pochettino über PSG: "Ein 50-jähriges Scheitern"

Mauricio Pochettino ist zur neuen Saison aus seinem Traineramt bei Paris Saint-Germain entfernt worden. In einem Interview resümiert er seine Amtszeit beim französischen Aushängeschild und spricht auch über die Besessenheit, die Champions League zu gewinnen.

"Die Besessenheit ist die Champions League, und alles andere als der Gewinn der Champions League ist gleichbedeutend mit einem Scheitern. Auf jeden Fall ist es ein Scheitern seit fünfzig Jahren, nicht nur in der letzten Saison", sagt der ehemalige Trainer Mauricio Pochettino im Gespräch mit Infobae.

Obwohl Paris Saint-Germain seit der Übernahme durch eine katarische Investorengruppe im Jahr 2011 davon träumt, die Champions League zu gewinnen und dafür millionenschwere Transfers abwickelte, warten die Scheichs noch immer darauf, den begehrten Henkelpott in die Höhe stoßen zu können.

Die Empörung über das Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League in der vergangenen Saison gegen Real Madrid war entsprechend groß. Auf das 1:0 im Hinspiel folgte eine 1:3-Niederlage im Rückspiel. PSG habe in den Spielen hart gearbeitet, meint Pochettino, in den letzten Minuten aber einfach Pech gehabt.