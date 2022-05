Mauricio Pochettino vergleicht Lionel Messi mit Diego Maradona

Lionel Messi ist nach seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain vieles schuldig geblieben. Mauricio Pochettino ist absolut überzeugt davon, dass der Superstar in der kommenden Saison durchstarten wird. Was ein Vergleich mit Diego Maradona unterlegen soll.

Paris Saint-Germain hat zwar den Meistertitel in Frankreich sicher. Am vergangenen Spieltag kam man aber erneut nicht über ein 3:3-Remis gegen Racing Straßburg hinaus. Lionel Messi, der 90 Minuten spielte, geriet mal wieder in den Fokus der Kritiker.

"Wir sprechen hier nicht über einen gewöhnlichen Spieler, Messi ist auf dem gleichen Niveau wie Diego Maradona", sagte PSG-Trainer Mauricio Pochettino laut RMC. "Es ist klar, dass sein Wechsel von Barcelona zu Paris Saint-Germain eine große Umstellung war, bei der ein Anpassungsprozess notwendig war. Bestimmte Umstände erlaubten es ihm nicht, sich so wohl zu fühlen wie in Barcelona, wo er 20 Jahre verbracht hatte. Dort war er das Aushängeschild des Vereins."