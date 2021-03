Paris Saint-Germain : Mauricio Pochettino warnt: Erneute Barça-Remontada ist möglich

Paris Saint-Germain geht am Mittwoch (21 Uhr) mit einem 4:1-Vorsprung aus dem Achtelfinal-Hinspiel bei Barça ins Rückspiel. Barça ist nach der deutlichen Pleite klarer Außenseiter.

Die Hoffnungen der Barça-Fans auf eine erfolgreiche Remontada wurden in der vergangenen Woche in der Copa del Rey genährt, als man ein 0:2 aus dem Halbfinal-Hinspiel im Rückspiel in ein 3:0 gegen Sevilla drehte und ins Finale einzog.

Mauricio Pochettino warnt seine Mannschaft. "Im Fußball ist alles möglich, das Unglaublichste kann positiv und negativ passieren. Manchmal kann das Undenkbare passieren", so der Argentinier laut AFP. Aber man gehe positiv in die Spielvorbereitung. "Wir wollen nochmal gewinnen und in die nächste Runde kommen."