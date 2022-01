Paris Saint-Germain : Mauricio Pochettino zweifelt an Neymar-Einsatz gegen Real Madrid

In gut drei Wochen kommt es in der Champions League zum Gigantenduell zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid. Die Chancen, dass Superstar Neymar dann mitwirken kann, stehen offenbar nicht sonderlich gut.

Mauricio Pochettino ist nicht so wirklich überzeugt davon, dass Neymar am 15. Februar im Hinspiel des Achtelfinales in der Champions League gegen Real Madrid einsatzfähig sein wird.

"Wir wissen es noch nicht. Wir hoffen, dass er dabei sein wird. Wir müssen seine Entwicklung verfolgen, er muss nächste Woche weiterlaufen", sagte Pochettino nach dem 4:0 am Sonntag über Stade Reims. "Wir hoffen, dass er dabei sein wird."