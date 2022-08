Paris Saint-Germain Mauro Icardi an den Bosporus? So viel Gehalt will Galatasaray zahlen



Thomas Schmidt

Galatasaray Istanbul zeigt Medienberichten zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Mauro Icardi von PSG. Das volle Gehalt des argentinischen Nationalstürmers können die Türken allerdings nicht stemmen.

Foto: / Getty Images