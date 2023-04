Mauro Icardi knipst wie am Fließband – Rückkehr in die Serie A?

Icardi knipst für Galatasaray Istanbul wie in seinen besten Tagen im Trikot von Inter Mailand. Am Saisonende könnte es den Argentinier zurück nach Italien verschlagen.

Galatasaray will den Ex-Nationalstürmer zwar fest verpflichten, bietet aber Medienberichten zufolge maximal zehn Millionen Euro. Mit dieser Ablöse wird sich Icardis Stammklub PSG aber aller Vorsicht nach nicht zufriedengeben. PSG zahlte im Sommer 2020 schließlich 50 Millionen Euro für den Mittelstürmer an Inter Mailand.

Die Schattenseite des Erfolgs: Icardi, der im September 2022 auf Leihbasis von Paris Saint-Germain an den Bosporus wechselte, wird für Galatasaray kaum zu halten sein, wenn sein Leihvertrag Ende Juni 2023 seine Gültigkeit verliert.

13 Tore und sieben Vorlagen hat Mauro Icardi in 17 Süper Lig-Spielen zur klaren Tabellenführung von Galatasaray Istanbul nach dem 28. Spieltag beigetragen. Die Löwen haben sechs Zähler Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce.

Eine Zukunft im Prinzenpark hat Icardi nicht, Paris Saint-Germain will ihn verkaufen und seinen bestens dotierten, bis 2024 gültigen Anschlussvertrag auflösen. Der französische Meister fordert dem Vernehmen nach mindestens 20 Millionen Euro.

AS Rom und AC Mailand wohl interessiert

Italienischen Medienberichten zufolge verfolgen zwei Vereine aus der Serie A den Werdegang Icardis ganz genau: AC Mailand und AS Rom. Laut Wanda Nara, Beraterin des Angreifers, streben beide Traditionsvereine eine Zusammenarbeit an.

"Roma und Milan wollen Icardi für die nächste Saison verpflichten. Die Nachricht ist wahr", sagte Wanda Nara laut En Son Haber bereits Ende Februar.

Mauro Icardi weiß, wie man in Italien Tore schießt. Für Sampdoria Genua und Inter Mailand traf er in der Serie A in 290 Auftritten 121 Mal.

