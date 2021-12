Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe genervt von Spekulationen um Wechsel zu Real Madrid

"Ich werde in Bezug auf meine Zukunft darauf antworten, dass man sich in der zweiten Jahreshälfte auf das Feld konzentrieren muss, auf den Fußball", wich der 23-Jährige im Gespräch mit dem italienischen Sportbatt Gazzetta dello Sport Fragen zu einem möglichen Engagement bei Real Madrid aus. "Das Wichtigste kommt jetzt in der zweiten Saisonhälfte, wo die Pokale gewonnen werden."

Bislang ist PSG in allen Wettbewerben sehr gut vertreten. Die heimische Liga wird abermals dominiert und im nationalen Pokal wurde gerade erst Fünftligist Feignies mit 3:0 bezwungen. In der Champions League schaffte man problemlos den Sprung in die K.o.-Phase. Dort wartet im Februar mit Real Madrid aber gleich ein Titelfavorit auf die Franzosen. In mehrerer Hinsicht ein ganz besonderes Duell für Kylian Mbappe.