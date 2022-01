200.000 Büchern verkauft : Kylian Mbappe gelingt mit Comic-Biografie ein Bestseller

Der Buchbranche wird schon seit Jahren ihr Untergang prophezeit. Eingetreten ist diese Prognose bis zum heutigen Tage nicht. Das liegt unter anderem an der breiten Vielfalt an Publikationen. Stürmer Kylian Mbappe entschied sich bei der Veröffentlichung seiner Autobiografie beispielsweise für einen Comic – und landete damit einen Hit.

So fragte er zum Beispiel Zinedine Zidane, eines seiner großen Idole, ob er in seinem Auto die Schuhe ausziehen müsse. Aufgrund der vielen witzigen Begebenheiten und dem Ziel, eine möglichst große Zielgruppe zu erreichen, fiel die Wahl des Formats auf den Comic.

In den kommenden Monaten soll der Comic in weitere Sprachen übersetzt werden, damit Anhänger auf der ganzen Welt in den Genuss der Autobiografie kommen. Für die Spanier könnte es eine besonders interessante Lektüre darstellen, da in dem Werk unter anderem über Mbappes Besuch bei Real Madrid berichtet wird.

Kylian Mbappe vor Wechsel zu Real Madrid

Es wird im Moment davon ausgegangen, dass der französische Nationalspieler im Sommer zu den Königlichen wechselt. Dann endet nach fünf Jahren sein Vertrag bei Paris Saint-Germain. Alle Verlängerungsversuche hat der Weltmeister bisher abgelehnt.