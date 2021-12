Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe: Kommentar zum Ballon d'Or befeuert Wechsel-Gerüchte

Am Rande der Veranstaltung sprach der 22-Jährige mit der französischen Sporttageszeitung L'Equipe und ging dabei auf seinen enttäuschenden neunten Platz ein: "Natürlich ist es mein Ziel, einen Ballon d'Or oder mehrere zu gewinnen, aber man muss einen Prozess durchlaufen, um das zu schaffen." Das Wort "Prozess" assoziieren sowohl spanische als auch französische Medienvertreter mit einem Wechsel zu einem anderen Verein.

Real Madrid hat sich in der letzten Transferperiode hartnäckig um den Angreifer bemüht. Paris Saint-Germain, der aktuelle Arbeitgeber Mbappes, blieb jedoch selbst bei einem Angebot in Höhe von fast 200 Millionen Euro standhaft. Während der Hauptstadtklub weiter mit dem Stürmer plant, scheint dieser in Gedanken schon seinen "Prozess" voranzutreiben.