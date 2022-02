Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe: Mama Fayza auf Haussuche in Madrid gesichtet

Kylian Mbappe scheint es bis zum Ende spannend halten zu wollen. Der Franzose wird seit Monaten mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, lässt sich allerdings nicht in die Karten schauen. Hat seine Mutter jetzt den entscheidenden Hinweis für den Transfer gegeben?

In der spanischen TV-Sendung El Chiringuito wurde behauptet, dass Mbappes Mama, Fayza Lamari, fleißig auf Wohnungssuche in der spanischen Hauptstadt ist, was die Gerüchte um einen Wechsel zu Real weiter anheizt. Die Mutter wird sich entweder ein Domizil für ihren Sohn angesehen oder ein eigenes Anwesen unter die Lupe genommen haben, um Kylian regelmäßig spielen zu sehen.

Der Journalist Juanfe Sanz berichtete, dass Fayza Lamari den nördlichen Stadtteil Moraleija ins Auge gefasst hat. Dieses Viertel gilt nach La Finca als die nobelste Wohngegend Madrids. Die Grundstücke überzeugen dort insbesondere durch ihre imposanten Villen und den großen Anteil an Grünflächen. Der Luxus hat aber auch seinen Preis: In der Regel verlangen die Händler für diese Immobilien nicht weniger als 10 Millionen Euro.