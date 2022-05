Paris Saint-Germain Mbappe-Nachfolger: PSG bereit für 120-Millionen-Deal

Sollte Kylian Mbappe (23) dem Werben von Real Madrid erliegen und an die Concha Espina wechseln, hätte Paris Saint-Germain wohl bereits einen passenden Nachfolger an der Angel. Um diesen zu verpflichten zu können, würde der französische Meister tief in die Transferkasse greifen.