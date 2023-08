Kylian Mbappe will PSG-Bosse bluten lassen

Das Thema des Transfersommers scheint kein Ende zu nehmen. Die PSG-Verantwortlichen wollen Kylian Mbappe loswerden, doch nun ist dieser sauer auf seine Bosse. Der Transfer zu Real Madrid ist aufgrund der 250 Millionen Euro-Ablöseforderung weiterhin in der Schwebe.

Um ihren Starspieler nicht ablösefrei zu verlieren, haben die Pariser Kylian Mbappe auf dem Transfermarkt platziert und ein 300 Millionen-Euro-Angebot von Al-Hilal erhalten. Der Stürmer lehnte das Angebot aus Saudi-Arabien jedoch ab, da sein Ziel bereits feststeht: Mbappe will nur zu Real Madrid wechseln.

Mbappe wurde von der Japan-Tour seines Vereins ausgeschlossen und trainiert seitdem nur mit den aussortierten Spielern, wie dem deutschen Nationalspieler Julian Draxler (29, Vertrag bis 2024), der nach seiner Leihe an Benfica Lissabon gehen soll.

Kylian Mbappe will nur zu Real Madrid wechseln - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Mbappe sauer auf PSG-Bosse

Allerdings sind die Königlichen nicht bereit, die Forderungen von Paris Saint-Germain zu erfüllen. Deshalb ist der französische Nationalspieler weiterhin Teil des PSG-Kaders. Aufgrund der Behandlung des Vereins ist Mbappe laut der Sportzeitung L'Équipe mächtig sauer auf die Verantwortlichen und will diesen in den ausstehenden Bonus- bzw. Treue-Zahlungen nicht entgegenkommen.

Bereits zum 1. August hat der 24-Jährige einen ausgehandelten Loyalitätsbonus von 40 Millionen Euro erhalten, des weiteren ist noch eine Zahlung in Höhe von 60 Millionen Euro fällig. Der französische Spieler will - auch falls sich noch ein Wechsel ergeben sollte - auf alle fälligen Zahlungen bestehen und seinem aktuellen Klub nicht entgegenkommen. Mbappe will PSG bluten lassen.

PSG-Chefetage wird nervös aufgrund der Mbappe-Saga

Für die Chefetage gilt es neben dem Streit mit dem Spieler über die Bonuszahlungen, auch das Problem zu lösen, wie sie weiter vorgehen. Bei den Offiziellen von Paris Saint-Germain macht sich langsam Nervosität breit, denn von Mbappes Wunschklub Real Madrid ist noch kein Angebot eingegangen.

Aufgrund der komplizierten Beziehung der beiden Vereine erwarten die PSG-Bosse das Angebot der Königlichen erst kurz vor Ende des Transferfensters - und damit wohl eine Summe, die weit entfernt von den geforderten 250 Millionen Euro liegen dürfte.

Verwendete Quellen

L'Équipe