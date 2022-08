Paris Saint-Germain Wo liegt Messis Zukunft? Das sagen Gonzalo Higuain und Luis Suarez

Weltstar Lionel Messi (35) genießt nicht nur in Europa eine hohe Wertschätzung. Aus den USA bemüht sich etwa Inter Miami seit einiger Zeit um die Verpflichtung des Argentiniers. Dessen Landsmann Gonzalo Higuain (34) nahm seinem Klub jetzt ein wenig die Hoffnung auf den ganz großen Coup.

Der Stürmer, der seit knapp zwei Jahren selbst in Miami kickt, rief den Amerikanern noch einmal die Fakten in Erinnerung. "Er hat gerade einen Vertrag bei PSG und ich weiß nicht, ob er irgendwann hier spielen wird", erklärte Higuain in Bezug auf Messi.

La Pulga ist noch bis 2023 an Paris Saint-Germain gebunden. Im Anschluss besitzen die Franzosen die Option auf ein weiteres Jahr Zusammenarbeit mit dem siebenmaligen Ballon-d'Or-Sieger.