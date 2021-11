Paris Saint-Germain : "Messi, Neymar? Kylian Mbappe ist der König von Paris"

"Ich denke, er hat manchmal das Gefühl, dass er nicht die gleiche Anerkennung bekommt wie Messi oder Neymar"

Emmanuel Petit, der in seiner aktiven Zeit für den AS Monaco, Arsenal, den FC Barcelona und Chelsea gespielt hat, glaubt dass Mbappe sich in Paris mehr Anerkennung wünscht. "Vielleicht interessiert er sich für Real Madrid, weil er es satthat, was hier in Frankreich passiert. Ich denke, er hat manchmal das Gefühl, dass er nicht die gleiche Anerkennung bekommt wie Messi oder Neymar", betonte der 63-malige französische Nationalspieler.

Dass Mbappe zur neuen Spielzeit im Trikot der Königlichen auflaufen wird, ist laut Petit aber noch nicht fix. "Alles kann passieren", erklärte der 51-Jährige. "Man muss sich nur anschauen, was derzeit mit Newcastle United passiert. Es gibt zahlreiche Gerüchte, man weiß am Ende des Tages nie, was passieren wird. Es kann sich alles sehr schnell ändern."

Newcastle United wurde Anfang Oktober von einem Konsortium um Saudi-Arabiens Staatsfonds übernommen. 350 Millionen Euro legten die Saudis als Kaufpreis auf den Tisch. Mittelfristig sollen die Magpies auf Augenhöhe mit Paris Saint-Germain (Eigentümer aus Katar) sowie mit Abu Dhabis Manchester City agieren.