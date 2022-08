Paris Saint-Germain Messi-Traumtor: Cristiano Ronaldos Schwester verbittet sich jeden Vergleich mit ihrem Bruder

Der Fan-Account des Portugiesen stellte einen Vergleich zu Messis Fallrückzieher her – mit einem wenig überraschenden Sieger. "Eines ist ein Zug und das andere ein Fahrrad", lautet der Kommentar auf Instagram unter einem Bild, das beide Treffer zeigt.

"Eines ist in der französischen Meisterschaft gegen Clermont und der andere in der K.o.-Phase der Champions League gegen Juventus", heißt es weiter. Durch die Begleitumstände alleine würde Ronaldos Tor demnach schon einen höheren Stellenwert besitzen.

Dies sah auch die Schwester des Superstars so. Katia Aveiro, die ihrem Bruder medial stets treu ergeben ist, versah den Beitrag mit fünf klatschenden Hand-Emojis. Mehr Zustimmung geht kaum.

Cristiano Ronaldos Treffer war damals übrigens tatsächlich von immenser Bedeutung, da die Madrilenen Juve in der Endabrechnung gerade so mit 4:3 schlugen. Bei Messis Treffer stand es am Samstag hingegen bereits 4:0. Sehenswert war er aber allemal.