Mega-Wechsel? Zwei Ex-Barça-Mitspieler sollen Messi unterstützen

Die Times gab am Wochenende bekannt, dass Lionel Messis (35) Wechsel zu Inter Miami bereits in trockenen Tüchern sei. Das Tagesblatt handelte dabei allerdings vorschnell und wurde postwendend von einem Agenten des Superstars zurückgepfiffen. Inter hat aber weiterhin große Pläne mit Messi und will ihm zwei alte Bekannte an die Seite stellen.