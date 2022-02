Paris Saint-Germain : Nach Neymar-Aussage: MLS-Boss platzt der Kragen

Im Fenomenos Podcast hatte sich Neymar bereitwillig dazu geäußert, seine Karriere in der Major League Soccer ausklingen zu lassen. Er wolle wirklich in den USA spielen, meinte der Superstar. So weit, so gut. Paris Saint-Germains Ausnahmekönner ließ dann aber einen Satz folgen, den Don Garber als despektierlich einordnet.

Die Meisterschaft sei so kurz, meinte Neymar, dass man entweder drei oder vier Monate Urlaub habe. Pikiert nimmt Garber, Commissioner der Major League Soccer, Stellung zu Neymars Geäußertem.