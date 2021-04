Paris Saint-Germain : Moise Kean: "Ich werde Massimiliano Allegri ewig dankbar sein"

Am Abschied hatte Kean zu knabbern. "Ich werde ehrlich sein, ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich Juve verlassen musste. Ich bin dort aufgewachsen, ich weiß nicht, wo ich jetzt ohne diesen Verein wäre", so Kean. Ihm sei aber bewusst geworden, dass das zum Leben eines Profis gehöre: "Juve wird immer in meinem Herzen bleiben."

Nach einer mäßigen Saison wurde er an PSG verliehen. Am Prinzenpark ist Kean längst angekommen, wettbewerbsübergreifend hat er in seinem ersten Jahr bereits 16 Tore auf dem Konto. Kean ist froh, der Leihe an Paris Saint-Germain zugestimmt zu haben.

"Die Leute hier sind herzlich, wir haben Spaß an der Spielweise und in der Mannschaft. Ich kann hier so viel von Neymar und Kylian Mbappé lernen", berichtet der 21-Jährige.