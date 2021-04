Paris Saint-Germain : Nach Ausraster: Mauricio Pochettino appelliert an Neymar

In der Wiederauflage des Champions-League-Finales von 2020 treffen an diesem Mittwoch (21 Uhr) der FC Bayern und Paris Saint-Germain aufeinander. Neymar wird für seinen Platzverweis am Wochenende zwar nicht kritisiert. PSG-Trainer Mauricio Pochettino fordert allerdings, dass sich der Superstar besser im Griff haben muss.