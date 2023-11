Nach Ousmane Dembele und Co.: PSG jagt die nächsten Franzosen

Ousmane Dembele heuerte im August 2023 in Paris an - Foto: A.Taoualit / Shutterstock.com

Sportdirektor Luis Campos will den französischen Stamm des Kaders offenbar erneut erweitern. Jüngst wurde bereits das Interesse des Serienmeisters an Linksverteidiger Quentin Merlin (21) vom FC Nantes bekannt , laut Foot Mercato stehen zwei weitere Einheimische auf dem PSG-Einkaufszettel.

Ebenfalls ins PSG-Visier geraten ist laut Foot Mercato auch Chevaliers Mannschaftskollege Leny Yoro (17). Der großgewachsenen Innenverteidiger ist trotz seiner Jugend bereits gesetzt in der Viererkette von Trainer Paulo Fonseca.

Yoro, der bereits in der U21 Frankreichs aufläuft, wird mittelfristig der Sprung in die Equipe Tricolore zugetraut, was seinen Marktwert (derzeit laut Transfermarkt.de: 18 Millionen Euro) noch weiter in die Höhe schrauben würde.

PSG statt Barça: Ousmane Dembele erläutert Transfer

Während Chevalier und Yoro noch keine Unterschriften unter Verträge im Prinzenpark gesetzt haben, kam Ousmane Dembele bereits im vergangenen Sommer. Dabei wollte der Flügelstürmer eigentlich beim FC Barcelona bleiben. "Aber nachdem ich mit PSG in Kontakt gestanden hatte, war ich von einem Wechsel überzeugt", sagte der Ex-Dortmunder gegenüber der L'Equipe.

Mit Paris Saint-Germain verbinde ihn auch Privates. "Ich komme aus Evreux, nicht weit von hier", sagte Dembele, der dank einer Ausstiegsklausel für 50 Millionen Euro von Barça an die Seine wechselte. Zudem liebe er es, für einen französischen Verein zu spielen.

Verwendete Quellen

Foot Mercato, L'Equipe