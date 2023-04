Pfiffen gegen Messi - PSG-Coach verteidigt den Weltfußballer

Lionel Messi wurde am Wochenende im Prinzenpark von Teilen der eigenen Fans ausgepfiffen. Laut PSG-Trainer Christophe Galtier richtet sich der Unmut der Anhänger gegen die falsche Person.

Paris Saint-Germain musste am Wochenende eine Heimniederlage in der Ligue 1 hinnehmen. 0:1 verlor der Tabellenführer gegen Olympique Lyon. Teile der Fans haben in Lionel Messi offenbar einen Schuldigen ausgemacht.

Messi wurde ausgepfiffen. Vom eigenen Anhang. Und das teilweise schon vor dem Anpfiff. Christophe Galtier moniert: "Die Pfiffe gegen Leo Messi sind sehr hart." Am Einsatzwillen des Weltfußballers gibt es laut dem PSG-Trainer nichts auszusetzen: "Leo ist ein Spieler, der viel gibt."

Messi sei immer noch der gleiche Spieler wie in der Hinrunde. "Er hat uns auch im ersten Teil der Saison viel gegeben, aber es liegt auch an den anderen Spielern, etwas zu zeigen", führt Galtier aus.