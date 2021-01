Paris Saint-Germain : Nach Rafinha: PSG will sich erneut bei Barça bedienen

Barça hatte Emerson 2019 für 12 Millionen Euro von Atletico Mineiro verpflichtet und ihn anschließend bei Betis Sevilla geparkt. Der Leih-Deal mit den Andalusiern endet am 30. Juni 2021.

Will Barcelona den Südamerikaner bereits in der Winter-Transferperiode an Paris Saint-Germain oder einen anderen Interessenten verkaufen, müsste man sich zuvor mit Betis auf eine vorzeitige Auflösung der Leih-Vereinbarung einigen.

Im Camp Nou hat der Nationalspieler (ein Einsatz) noch einen Anschlussvertrag bis 2024. Seit seiner Ankunft in Europa hat Emerson 58 Partien für Real Betis absolviert.