Nach Wechselgerüchten: Kylian Mbappe bricht sein Schweigen – und sorgt für Klarheit

Kylian Mbappe schwört Paris Saint-Germain die Treue. In einem Interview mit Tout le sport bei France 3 sieht sich der Ausnahmekönner dazu genötigt, mehr als deutlich zu den jüngsten Abgangsgerüchten Stellung zu beziehen.

"Die nächste Stufe? Der Sieg in der Champions League. Ich habe bereits ein Finale, ein Halbfinale, ein Viertelfinale, ein Achtelfinale erreicht... Ich habe alles erreicht, außer zu gewinnen", sagt Mbappe. "Das ist alles, was ich brauche."

Und dem Traum von der Champions League will er sich in der kommenden Saison bei PSG erfüllen. So lautet zumindest seine klare Ansage in Richtung Zukunft: "Ich hoffe, dass es so bald wie möglich passiert. Und wo? Bei Paris Saint-Germain. Ich bin Pariser und stehe unter Vertrag. Also bei Paris Saint-Germain."