Neue Neymar-Destination: Dieser schwerreiche Klub läutet zum Mega-Transfer

Es kommt wohl wie erwartet: Die einzigen Interessenten, die ein für Neymar interessantes Paket schnüren können, kommen entweder aus der Premier League oder dem Mittleren Osten. In diesem Fall sogar eine Mischung aus beidem.

Newcastle United will Superstar von PSG

Laut dem Bericht des Portals Relevo ist Neymar bei Newcastle United ein Thema. Das Projekt des saudischen Prinzen Mohammed Bin Salman nimmt immer mehr Gestalt an, es wird groß gedacht im Wüstenstaat. Newcastle wird nächste Saison aller Wahrscheinlichkeit nach an der Champions League teilnehmen. Dort will man sich im Prinzenhaus entsprechend gut repräsentiert fühlen.

Newcastle soll bereits Kontakt zu Neymars Entourage aufgenommen haben. Die Magpies wollen in diesem Sommer Stars unter Vertrag nehmen, die auf Anhieb etwas bewirken können. Neymar entspricht zweifelsohne diesem Profil. Der 31-Jährige soll sich aufgrund der Fanproteste gegen seine Person ernsthaft mit einem Abschied von Paris Saint-Germain beschäftigen.